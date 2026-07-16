Crolla parte del tribunale di Bolzano, nessun ferito

È crollata all'alba una porzione del palazzo del tribunale di Bolzano, edificio risalente al Ventennio dove erano in corso lavori di ristrutturazione e ampliamento. Secondo le prime informazioni non risultano persone coinvolte. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, impegnati nei sopralluoghi per accertare le cause del cedimento.
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