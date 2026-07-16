Maltempo in Emilia Romagna: vento forte e nubifragi

Una violenta ondata di maltempo ha colpito l'Emilia Romagna con forti temporali, piogge intense e raffiche di vento che in alcune aree hanno superato i 100 chilometri orari. A Modena e a Bologna si registrano alberi caduti e danni provocati dal vento, mentre precipitazioni intense hanno interessato anche le campagne dell'Imolese e la stazione ferroviaria di Reggio Emilia.