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Maltempo in Emilia Romagna: vento forte e nubifragi

Cronaca

Una violenta ondata di maltempo ha colpito l'Emilia Romagna con forti temporali, piogge intense e raffiche di vento che in alcune aree hanno superato i 100 chilometri orari. A Modena e a Bologna si registrano alberi caduti e danni provocati dal vento, mentre precipitazioni intense hanno interessato anche le campagne dell'Imolese e la stazione ferroviaria di Reggio Emilia.

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