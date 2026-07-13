Processo Genini, ricostruite le fasi della sera del delitto

L'udienza del processo a Gianluca Soncin, accusato dell'omicidio di Pamela Genini, uccisa con 76 coltellate nella sua abitazione il 14 ottobre 2025
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