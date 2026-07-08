Esplosione in azienda pirotecnica nel Reatino: due morti

Una forte esplosione nello stabilimento della Pirotecnica Mattei a Borgorose, in provincia di Rieti, ha causato il crollo di una struttura e la morte di un operaio di 30 anni e di sua madre. Le vittime stavano trattando materiali utilizzati per il confezionamento di fuochi d'artificio. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i carabinieri per accertare le cause. Nel luglio del 2023 l'azienda aveva subito un altro incidente in cui erano morti tre parenti delle vittime.
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