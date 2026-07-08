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Attentato a Sigfrido Ranucci, Lavitola interrogato a Roma

Cronaca

L'imprenditore Valter Lavitola è arrivato in procura a Roma per essere interrogato dai magistrati. L'uomo è accusato di strage nell'ambito delle indagini della Direzione distrettuale antimafia sull'attentato dinamitardo compiuto nell'ottobre del 2025 a Pomezia contro l'abitazione dove risiede il giornalista e conduttore di Report, Sigfrido Ranucci, insieme alla sua famiglia. Secondo i magistrati, Lavitola sarebbe il mandante dell'azione.

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