Attentato a Sigfrido Ranucci, Lavitola interrogato a Roma

L'imprenditore Valter Lavitola è arrivato in procura a Roma per essere interrogato dai magistrati. L'uomo è accusato di strage nell'ambito delle indagini della Direzione distrettuale antimafia sull'attentato dinamitardo compiuto nell'ottobre del 2025 a Pomezia contro l'abitazione dove risiede il giornalista e conduttore di Report, Sigfrido Ranucci, insieme alla sua famiglia. Secondo i magistrati, Lavitola sarebbe il mandante dell'azione.