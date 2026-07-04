Museo del Danno, i rifiuti del mare diventano denuncia

A Castel Volturno, in provincia di Caserta, ha aperto il Museo del Danno, prima installazione permanente in Italia dedicata alla sensibilizzazione sul marine litter. Il progetto è stato realizzato dall'associazione Domizia, senza contributi economici esterni, all'interno di un bene confiscato ai clan. Gli oggetti esposti – dalle bambole alle protesi dentarie, dai farmaci ai 10.250 accendini raccolti e catalogati per colore – sono stati recuperati in poco più di un chilometro quadrato di spiaggia e raccontano come i rifiuti sversati nel bacino idrico finiscano in mare, degradandosi in microplastiche che entrano nella catena alimentare.