Un incendio è divampato nel primo pomeriggio in un'area verde di via della Pineta Sacchetti, a Roma. Una densa colonna di fumo, visibile anche da diversi quartieri della capitale, si è alzata dalla zona mentre i vigili del fuoco sono intervenuti con due squadre per contenere il rogo. L’area era già stata interessata da incendi simili negli anni scorsi.
Prossimi video
Roma, incendio di un'area verde in via Pineta Sacchetti
Cronaca
Fentanyl rubato all'Israelitico: sospetto furto interno
Cronaca
Milano, 55enne accoltellato da sconosciuto: è grave
Cronaca
In migliaia a Lampedusa per la visita di Papa Leone XIV
Cronaca
Saldi estivi, al via oggi in Italia la caccia alle occasioni
Cronaca
I titoli di Sky TG24 del 4 luglio, edizione delle 13
Cronaca
Ancora un agguato a Napoli, ucciso 33enne in scooter
Cronaca