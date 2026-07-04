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Roma, incendio di un'area verde in via Pineta Sacchetti

Cronaca

Un incendio è divampato nel primo pomeriggio in un'area verde di via della Pineta Sacchetti, a Roma. Una densa colonna di fumo, visibile anche da diversi quartieri della capitale, si è alzata dalla zona mentre i vigili del fuoco sono intervenuti con due squadre per contenere il rogo. L’area era già stata interessata da incendi simili negli anni scorsi.

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