Sono 80 le fiale di fentanyl sparite tra il 22 e il 24 giugno dalla farmacia dell'ospedale Israelitico di Roma. Non ci sarebbero segni di effrazione né forzature sulla cassaforte: gli inquirenti ipotizzano un furto interno, favorito dalla custodia delle chiavi in portineria e dall'assenza di telecamere. La procura di Roma indaga per furto e spaccio contro ignoti, mentre in settimana arriveranno anche gli ispettori del ministero della Salute e della Regione Lazio. Dalle fiale sottratte si sarebbero potute ricavare circa 20mila dosi della cosiddetta "droga degli zombie".
Prossimi video
Roma, incendio di un'area verde in via Pineta Sacchetti
Cronaca
Fentanyl rubato all'Israelitico: sospetto furto interno
Cronaca
Milano, 55enne accoltellato da sconosciuto: è grave
Cronaca
In migliaia a Lampedusa per la visita di Papa Leone XIV
Cronaca
Saldi estivi, al via oggi in Italia la caccia alle occasioni
Cronaca
I titoli di Sky TG24 del 4 luglio, edizione delle 13
Cronaca
Ancora un agguato a Napoli, ucciso 33enne in scooter
Cronaca