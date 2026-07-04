Fentanyl rubato all'Israelitico: sospetto furto interno

Sono 80 le fiale di fentanyl sparite tra il 22 e il 24 giugno dalla farmacia dell'ospedale Israelitico di Roma. Non ci sarebbero segni di effrazione né forzature sulla cassaforte: gli inquirenti ipotizzano un furto interno, favorito dalla custodia delle chiavi in portineria e dall'assenza di telecamere. La procura di Roma indaga per furto e spaccio contro ignoti, mentre in settimana arriveranno anche gli ispettori del ministero della Salute e della Regione Lazio. Dalle fiale sottratte si sarebbero potute ricavare circa 20mila dosi della cosiddetta "droga degli zombie".