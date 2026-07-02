Milano, l'ultimo saluto al vigile Francesco Imprezzabile

Milano ha dato l'ultimo saluto a Francesco Imprezzabile, l'agente della Polizia locale di 39 anni morto lo scorso 22 giugno durante un inseguimento in moto. I funerali si sono svolti nella chiesa della Madonna della Medaglia Miracolosa, nel quartiere Corvetto, gremita di familiari, amici e colleghi. Il feretro, avvolto nella bandiera della città di Milano, è stato accolto da un lungo applauso e dal suono delle sirene. Al termine della cerimonia, i colleghi motociclisti della Polizia locale hanno salutato Imprezzabile facendo rombare i motori delle loro moto.