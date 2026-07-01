Catania, sparatoria con tre minorenni feriti: cinque fermi

Svolta nell'inchiesta sulla sparatoria avvenuta l'11 giugno in una piazza di spaccio di San Giovanni Galermo, a Catania, in cui rimasero feriti tre minorenni. La Squadra mobile ha eseguito il fermo di cinque persone, indagate per tentato omicidio e porto abusivo di armi e munizioni, con l'aggravante mafiosa per aver agevolato il clan Cappello-Bonaccorsi. Fermata anche una sesta persona con l'accusa di favoreggiamento personale.