Verona, un disegno nei campi celebra l'indipendenza USA

Un'enorme opera di Land Art dedicata ai 250 anni dell'Independence Day degli Stati Uniti è comparsa nei campi di Castagnaro, nel Veronese. L'artista Dario Gambarin ha realizzato a mano libera, con aratro ed erpice rotante, un disegno di 25mila metri quadrati visibile solo dall'alto. L'opera, intitolata "United we stand", richiama il valore dell'unità e propone una riflessione sulla solidarietà tra i popoli nell'attuale contesto internazionale.
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