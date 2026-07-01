Verona, un disegno nei campi celebra l'indipendenza USA

Un'enorme opera di Land Art dedicata ai 250 anni dell'Independence Day degli Stati Uniti è comparsa nei campi di Castagnaro, nel Veronese. L'artista Dario Gambarin ha realizzato a mano libera, con aratro ed erpice rotante, un disegno di 25mila metri quadrati visibile solo dall'alto. L'opera, intitolata "United we stand", richiama il valore dell'unità e propone una riflessione sulla solidarietà tra i popoli nell'attuale contesto internazionale.