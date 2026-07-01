Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Verona, un disegno nei campi celebra l'indipendenza USA

Cronaca

Un'enorme opera di Land Art dedicata ai 250 anni dell'Independence Day degli Stati Uniti è comparsa nei campi di Castagnaro, nel Veronese. L'artista Dario Gambarin ha realizzato a mano libera, con aratro ed erpice rotante, un disegno di 25mila metri quadrati visibile solo dall'alto. L'opera, intitolata "United we stand", richiama il valore dell'unità e propone una riflessione sulla solidarietà tra i popoli nell'attuale contesto internazionale.

Prossimi video

Inchiesta escort, Bastoni indagato per prostituzione

Cronaca

Caso Nessy Guerra, rilasciata dopo ore in commissariato al Cairo con la figlia

Cronaca

Catania, sparatoria con tre minorenni feriti: cinque fermi

Cronaca

Verona, un disegno nei campi celebra l'indipendenza USA

Cronaca

Strage di Casalotti, fiaccolata a Roma per le vittime

Cronaca

Sparatoria in piazza di spaccio a Catania, cinque fermi per tentato omicidio

Cronaca