Strage di Casalotti, fiaccolata a Roma per le vittime

Martedì sera centinaia di persone hanno partecipato a Roma a una fiaccolata silenziosa in memoria di Kamal Uddin, della moglie Hosne Jahan e della figlia di otto anni Arowa, vittime della strage di Casalotti. La famiglia è stata uccisa a colpi di machete il 26 giugno, e l'unico superstite è il figlio diciottenne. Al corteo hanno preso parte cittadini e autorità religiose, mentre proseguono le ricerche dell'assassino.
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