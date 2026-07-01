Strage di Casalotti, fiaccolata a Roma per le vittime

Martedì sera centinaia di persone hanno partecipato a Roma a una fiaccolata silenziosa in memoria di Kamal Uddin, della moglie Hosne Jahan e della figlia di otto anni Arowa, vittime della strage di Casalotti. La famiglia è stata uccisa a colpi di machete il 26 giugno, e l'unico superstite è il figlio diciottenne. Al corteo hanno preso parte cittadini e autorità religiose, mentre proseguono le ricerche dell'assassino.