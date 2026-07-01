Maltempo a Torino, alberi caduti su auto

Una violenta perturbazione si è abbattuta su Torino, accompagnata da forti piogge e intense raffiche di vento. Il maltempo ha provocato la caduta di numerosi alberi, alcuni dei quali hanno colpito e danneggiato le automobili in sosta. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e le squadre comunali per rimuovere i tronchi, mettere in sicurezza le aree interessate e ripristinare la viabilità.