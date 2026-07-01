Maltempo a Milano, albero crolla su auto

Dopo giorni di caldo record, un violento temporale si è abbattuto su Milano provocando i primi danni. In piazzale Libia un albero è crollato sulle automobili in sosta, danneggiandone alcune. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per rimuovere il tronco e mettere in sicurezza l'area. Il peggioramento delle condizioni meteo è stato accompagnato da pioggia intensa e forti raffiche di vento.
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