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Pisa, record per l'aeroplano di carta più grande del mondo

Cronaca

Un gruppo di studenti di Ingegneria dell'Università di Pisa ha realizzato l'aeroplano di carta più grande del mondo, conquistando il Guinness World Records. Il velivolo, costruito interamente a mano utilizzando esclusivamente carta e colla, ha un'apertura alare di 20,04 metri, una lunghezza di 7 metri e ha percorso in volo 59 metri. Il progetto, denominato Icarus e sviluppato con il supporto del divulgatore scientifico Jakidale, ha superato il precedente primato detenuto dal Braunschweig Institute of Technology dal 2013. Il record è stato certificato il 25 giugno durante il WMF - We Make Future di Bologna.

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