Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Sventata frode informatica, recuperati oltre 400 mila euro

Cronaca

La Polizia di Stato ha recuperato oltre 400 mila euro sottratti a un imprenditore e al suo commercialista nell'ambito di una sofisticata frode informatica di tipo Account Takeover. Gli investigatori del Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica Lazio sono intervenuti dopo la denuncia delle vittime, riuscendo a bloccare i trasferimenti di denaro prima che le somme venissero definitivamente disperse. I truffatori, ancora non identificati, si erano impossessati delle credenziali di home banking delle vittime e avevano disposto numerosi bonifici per pagare forniture di servizi e cartelle esattoriali intestate a terzi, sfruttando anche la piattaforma pagoPA. Le indagini, coordinate dalla Procura di Roma, sono tuttora in corso per individuare gli autori della frode e ricostruire l'intera rete dei flussi finanziari illeciti.

Prossimi video

Agente morto a Milano, l'uomo arrestato: "Voglio risarcire la famiglia"

Cronaca

Avvocato Piero Moriconi: "Il mio assistito si è avvalso della facoltà di non rispondere"

Cronaca

Inchiesta caporalato, in provincia di Savona fino a 30 lavoratori per appartamento

Cronaca

Expoaid 2026: al Palacongressi di Rimini la manifestazione nazionale dedicata all'inclusione e al Terzo Settore

Cronaca

Sventata frode informatica, recuperati oltre 400 mila euro

Cronaca

Emergenza caldo, Ciciliano: in arrivo tutele lavori all'aperto

Cronaca