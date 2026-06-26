Sventata frode informatica, recuperati oltre 400 mila euro

La Polizia di Stato ha recuperato oltre 400 mila euro sottratti a un imprenditore e al suo commercialista nell'ambito di una sofisticata frode informatica di tipo Account Takeover. Gli investigatori del Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica Lazio sono intervenuti dopo la denuncia delle vittime, riuscendo a bloccare i trasferimenti di denaro prima che le somme venissero definitivamente disperse. I truffatori, ancora non identificati, si erano impossessati delle credenziali di home banking delle vittime e avevano disposto numerosi bonifici per pagare forniture di servizi e cartelle esattoriali intestate a terzi, sfruttando anche la piattaforma pagoPA. Le indagini, coordinate dalla Procura di Roma, sono tuttora in corso per individuare gli autori della frode e ricostruire l'intera rete dei flussi finanziari illeciti.