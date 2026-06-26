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Orion 2, mini-lab italiano per la fertilità in orbita

Cronaca

Si chiama Orion 2 l'esperimento biomedico italiano che ha studiato sulla Stazione Spaziale Internazionale gli effetti della microgravità sulla funzione ovarica e sulla fertilità femminile. Per sette giorni cellule ovariche bovine sono state osservate in condizioni non replicabili sulla Terra, anche per valutare possibili contromisure farmacologiche. Evoluzione del primo esperimento dell'ASI, l'Agenzia spaziale italiana, in collaborazione con la Sapienza, la ricerca punta a sostenere le future missioni di lunga durata e ad aprire nuove strade nello studio della fertilità anche sul nostro pianeta.

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