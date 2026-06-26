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Morte agente a Milano, domiciliari per il 26enne

Cronaca

Genti Berisha, 26 anni, resterà in carcere a San Vittore solo in attesa del braccialetto elettronico, poi andrà ai domiciliari. È accusato della morte di Francesco, agente della polizia locale di Milano caduto dalla moto durante un inseguimento ad alta velocità lunedì sera tra Ponte Lambro e Peschiera Borromeo. La gip Giulia Masci ha convalidato l'arresto; la pm Francesca Crupi ha optato per i domiciliari dopo la confessione dell'indagato, che ha negato urti tra il suo SUV e la moto. Le indagini si allargano: un amico e due persone che avevano noleggiato l'auto sono indagati per favoreggiamento.

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