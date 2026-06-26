Caldo record sul Monte Bianco, allarme per le vie alpine

L'eccezionale ondata di caldo che sta colpendo la Francia ha raggiunto le alte quote delle Alpi, rendendo instabili e pericolose le vie di risalita sul Monte Bianco. Le temperature impediscono alla neve di gelare durante la notte, indebolendo i ponti sui ghiacciai e allargando i crepacci. L'afa sta mettendo in difficoltà anche i soccorsi in elicottero, costretti a limitare il carico per il calo delle prestazioni dovuto all'altitudine e al caldo.