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Marche, lago di Pilato ritrova la forma a "occhiali"

Cronaca

Il lago di Pilato, sui Monti Sibillini nelle Marche, ha ritrovato la caratteristica forma a "occhiali" con la congiunzione dei due bacini. Un'immagine simbolo che mancava da circa dieci anni.

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