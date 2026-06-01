Caporalato nel cantiere del Consolato Usa: 2 euro l'ora

La Procura di Milano indaga su un presunto sistema di sfruttamento della manodopera nel cantiere del nuovo Consolato degli Stati Uniti in piazzale Accursio. Secondo gli inquirenti, centinaia di lavoratori stranieri, principalmente provenienti dall’India, sarebbero stati reclutati all’estero con la promessa di un impiego regolare, per poi essere sottoposti a turni fino a 12 ore al giorno e retribuiti con salari inferiori a 2 euro l’ora. Alcuni avrebbero inoltre pagato migliaia di euro per ottenere il posto di lavoro. La società costruttrice è stata posta sotto controllo giudiziario, mentre un dirigente è stato fermato per il rischio di fuga.