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Calabria, quattro migranti trovati morti: ipotesi omicidio

Cronaca

Proseguono le indagini sul ritrovamento di quattro persone carbonizzate all'interno di un'auto ad Amendolara, nel Cosentino. Gli investigatori ipotizzano che le vittime, probabilmente migranti di origine pakistana, possano essere state uccise prima dell'incendio, anche se al momento nessuna pista viene esclusa. Determinanti potrebbero essere le immagini delle telecamere di sorveglianza della zona.

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