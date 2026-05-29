Sky Cube 29/5 - Perché una perizia psichiatrica su Sempio?

Dopo la chiusura delle indagini su Andrea Sempio per l’omicidio di Omicidio di Chiara Poggi, la Procura di Pavia ha disposto nuovi accertamenti, tra cui una perizia psichiatrica sull’indagato. Nella puntata di oggi di Sky Cube Raffaella Cesaroni ne parla con Diletta Giuffrida per capire perché la richiesta di consulenza arriva ora e quali saranno le prossime mosse della difesa