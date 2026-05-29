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Lo speciale di Sky TG24 sul delitto di Garlasco
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Sky Cube 29/5 - Garlasco, perché la Procura ha chiesto perizia psichiatrica per Sempio?

Cronaca

Dopo la chiusura delle indagini su Andrea Sempio per l’omicidio di Omicidio di Chiara Poggi, la Procura di Pavia ha disposto nuovi accertamenti, tra cui una perizia psichiatrica sull’indagato. Nella puntata di oggi di Sky Cube Raffaella Cesaroni ne parla con Diletta Giuffrida per capire perché la richiesta di consulenza arriva ora e quali saranno le prossime mosse della difesa

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Sky Cube 29/5 - Perché una perizia psichiatrica su Sempio?

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