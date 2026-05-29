Reggio Emilia, camion si ribalta: maiali in strada

Un camion che trasportava maiali si è ribaltato in località Calerno, sulla via Emilia, a Sant'Ilario d'Enza, in provincia di Reggio Emilia. Gli animali sono usciti dal veicolo e hanno iniziato a girovagare nei dintorni. Sul posto sono intervenuti carabinieri, polizia locale, stradale, vigili del fuoco, protezione civile e servizio veterinario per il recupero e la messa in sicurezza dei suini.