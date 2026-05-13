Studenti di Gaza a Roma: "Felici, pensiamo a chi è rimasto"

Sono arrivati all’aeroporto di Fiumicino 59 studenti da Gaza che potranno continuare a studiare accolti da 21 atenei italiani. Il loro primo pensiero nelle testimonianze raccolte resta per tutti i compagni e parenti rimasti a casa. "Ci sono molti studenti in Gaza che stanno soffrendo, tanti che stanno aspettando l'evacuazione. Tutte le università sono distrutte", precisa Ahmed, 20 anni. Tra gli studenti arrivati c'è anche una giovane famiglia, dottore lui, farmacista lei, che qui in Italia finiranno la specializzazione.