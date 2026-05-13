Napoli, agenti vendevano dati rubati su vip e imprenditori

La Procura di Napoli, diretta da Nicola Gratteri e in coordinamento con la Direzione nazionale antimafia, ha smantellato un'organizzazione criminale composta anche da alcuni appartenenti alle forze dell'ordine accusati di aver sottratto e venduto dati riservati su calciatori, imprenditori e personaggi dello spettacolo. L'indagine, coordinata dal procuratore Nicola Gratteri tra Napoli, Roma, Ferrara, Belluno e Bolzano, ha accertato 730mila accessi illeciti alle banche dati in due anni.
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