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Napoli, agenti vendevano dati rubati su vip e imprenditori

Cronaca

La Procura di Napoli, diretta da Nicola Gratteri e in coordinamento con la Direzione nazionale antimafia, ha smantellato un'organizzazione criminale composta anche da alcuni appartenenti alle forze dell'ordine accusati di aver sottratto e venduto dati riservati su calciatori, imprenditori e personaggi dello spettacolo. L'indagine, coordinata dal procuratore Nicola Gratteri tra Napoli, Roma, Ferrara, Belluno e Bolzano, ha accertato 730mila accessi illeciti alle banche dati in due anni.

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