Roma e Milano, docenti e studenti in sciopero contro riforma

Il 7 maggio è stata una giornata di sciopero in Italia, ma soprattutto a Roma e Milano, per il comparto della scuola: obiettivo contestare la riforma degli istituti tecnici voluta dal ministro Valditara. La Rete degli Studenti Medi Roma e altri collettivi studenteschi insieme a Osa si sono ritrovati insieme al personale scolastico e quello ATA a Piazza Santi Apostoli nel cuore della Capitale. A Milano, un corteo organizzato da Usb e dalle organizzazioni studentesche di Osa e Cambiare Rotta si è tenuto in centro per manifestare contro la riforma del Ministero dell'Istruzione del Merito. I manifestanti contestano il taglio delle ore all'istruzione generale e alla didattica per finalizzare la scuola esclusivamente al mondo del lavoro.