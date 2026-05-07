A Live In Roma è intervenuto il ministro della Cultura. Tra i temi affrontati la polemica sulla Russia alla Biennale di Venezia: “La premier ha chiarito che non siamo d’accordo, ma la Biennale è autonoma”, ha chiarito Giuli. Il ministro ha comunque confermato che andrà a Venezia a maggio: “Non so se ci sarà Buttafuoco, gli ho scritto un messaggio di dissenso ma non ho avuto risposta”

Sul palco di Villa Torlonia, in occasione di Sky TG24 Live In (SEGUI LA GIORNATA IN DIRETTA), il ministro della Cultura Alessandro Giuli ha parlato delle polemiche in merito alla Biennale di Venezia. “Alla Biennale a Venezia si doveva parlare di arte, invece si parla di arte di regime“, ha detto il ministro della Cultura, Alessandro Giuli, interrogato sulla presenza della Russia alla Biennale. “Un accordo - ha detto - fatto alle spalle del governo. La premier ha chiarito che non siamo d’accordo, ma la Biennale è autonoma. In generale credo sia stata un’occasione mancata”. Poi un commento sulle parole del presidente della Biennale Pietrangelo Buttafuoco che ha ripreso le parole pronunciate dal Presidente della Repubblica Mattarella in occasione della presentazione dei David di Donatello al Quirinale. È stato "inopportuno portarle fino a Venezia", ha detto Giuli, secondo il quale "questo è un aspetto di sgrammaticatura". In ogni caso il ministro ha confermato che andrà “a Venezia per visitare con piacere il padiglione dell’Italia” “Non so se ci sarà Buttafuoco, gli ho scritto un messaggio di dissenso ma non ho avuto risposta”, ha aggiunto.

Interrogato sul post di Matteo Salvini, in cui diceva che gli assenteisti hanno sempre torto, Giuli ha risposto: “Quando l’ho visto ho pensato che fosse Salvini che fa autocritica. Vedi, Salvini che fa un post per scusarsi del fatto che frequenta poco il suo ministero. Poi invece ho capito che non era una autocritica sul suo assenteismo, e rispetto la sua posizione. Non è un caso importante che Salvini prediliga la Biennale non del dissenso ma della disinformazione”.