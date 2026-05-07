Denaro per ottenere il permesso di soggiorno, 93 indagati

A Crotone sono stati notificati 93 avvisi di conclusione indagini a carico di cittadini extracomunitari e italiani accusati, a vario titolo, di favoreggiamento della permanenza illegale sul territorio dello Stato e falsità ideologica, mediante induzione in errore a Pubblico ufficiale per il rilascio di permessi di soggiorno, in cambio del pagamento di somme di denaro. L'operazione, alla quale hanno preso parte oltre 150 agenti, coordinata dalla Procura della Repubblica di Crotone, ha interessato le province di Crotone, Cosenza, Roma, Milano, Latina, Napoli e Padova.