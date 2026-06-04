Reggio Calabria, scoperto bunker con tunnel di 120 metri

I carabinieri della Compagnia di Locri, con lo Squadrone Cacciatori Calabria e i Vigili del Fuoco, hanno scoperto ad Ardore, nel Reggino, un bunker segreto sotterraneo con camera, bagno e botola in cemento armato a comando elettrico. Per consentire un'eventuale fuga verso un'area rurale vicina, era presente anche un tunnel lungo circa 120 metri. Gli investigatori lo definiscono tra le strutture clandestine più complesse mai trovate nella zona.