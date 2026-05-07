Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Venezia, Pussy Riot in protesta contro Russia alla Biennale

Cronaca

Attivisti del collettivo Pussy Riot hanno manifestato a Venezia contro la riapertura del padiglione russo alla Biennale. Durante la protesta, i partecipanti hanno esposto bandiere ucraine e scandito slogan contro il presidente russo Vladimir Putin, contestando il ritorno della Russia all’esposizione internazionale dopo gli anni segnati dalla guerra in Ucraina.

Prossimi video

Roma e Milano, docenti e studenti in sciopero contro riforma

Cronaca

Live In Roma, Gaming, cibo e sesso: i tratti della nuova Generazione dipendenze

Cronaca

Samoter, premiate le 30 realtà più innovative

Cronaca

Hantavirus, l'infettivologo Gobbi: rischi, sintomi e come si cura

Cronaca

Live In Roma, come affrontare la crisi generazionale delle dipendenze

Cronaca

Live In Roma, Vip Social, le storie dei creator digitali

Cronaca