Venezia, Pussy Riot in protesta contro Russia alla Biennale

Attivisti del collettivo Pussy Riot hanno manifestato a Venezia contro la riapertura del padiglione russo alla Biennale. Durante la protesta, i partecipanti hanno esposto bandiere ucraine e scandito slogan contro il presidente russo Vladimir Putin, contestando il ritorno della Russia all’esposizione internazionale dopo gli anni segnati dalla guerra in Ucraina.
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