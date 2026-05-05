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Roma, presa banda delle rapine a mano armata in gioiellerie

Cronaca

Un bottino enorme: 70 orologi di lusso, per un valore commerciale superiore ai 900 mila euro. Da questo colpo, risalente alla primavera del 2024 in una gioielleria del quartiere romano dei Parioli, sono partite le indagini che hanno permesso di ricostruire a carico di un’unica banda complessivamente quattro rapine, tutte commesse tra il 2023 ed il 2025, ai danni di gioiellerie ed uffici postali. L’indagine ha avuto inizio dalla maxi rapina ai Parioli.

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