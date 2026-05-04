Ferrari contraffatta scoperta dalla Gdf a Catanzaro

Una Ferrari contraffatta: i finanzieri del Comando Provinciale di Catanzaro, insieme al personale specializzato inviato dalla casa costruttrice Ferrari, hanno dato esecuzione a un provvedimento emesso dal Tribunale di Catanzaro con il quale è stato disposto lo smontaggio e la distruzione di alcuni componenti contraffatti montati su un'autovettura per renderla del tutto simile ad una prestigiosa auto di lusso di Maranello