Ferrari contraffatta scoperta dalla Gdf a Catanzaro

Una Ferrari contraffatta: i finanzieri del Comando Provinciale di Catanzaro, insieme al personale specializzato inviato dalla casa costruttrice Ferrari, hanno dato esecuzione a un provvedimento emesso dal Tribunale di Catanzaro con il quale è stato disposto lo smontaggio e la distruzione di alcuni componenti contraffatti montati su un'autovettura per renderla del tutto simile ad una prestigiosa auto di lusso di Maranello
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