Sky TG25 Bonus Track con Giulia Boverio

A Bonus Track la storia di Giulia Boverio, da baby star all’alcolismo. L’attrice oggi racconta la fragilità e il rischio per tutti di affrontare qualunque tipo di buio. Per prima cosa imparando a riconoscerlo a se stessi
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