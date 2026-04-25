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Sky TG25 Bonus Track con Giulia Boverio

Cronaca
Alessio Viola

Alessio Viola

A Bonus Track la storia di Giulia Boverio, da baby star all’alcolismo. L’attrice oggi racconta la fragilità e il rischio per tutti di affrontare qualunque tipo di buio. Per prima cosa imparando a riconoscerlo a se stessi

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