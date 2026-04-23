Foggia, grande partecipazione ai funerali di Dino Carta

Grande partecipazione da parte della cittadinanza di Foggia ai funerali di Annibale 'Dino' Carta nella chiesa del Santissimo Salvatore. Per la morte del personal trainer di 42 anni ucciso con quattro colpi di pistola la sera di lunedì 13 aprile nei pressi della sua abitazione, la sindaca Maria Aida Episcopo ha proclamato il lutto cittadino nel giorno delle esequie.

La messa e l'ultimo saluto

A celebrare la funziona religiosa il vescovo dell'Arcidiocesi di Foggia-Bovino, monsignor Giorgio Ferretti che, nella sua omelia, ha invitato il responsabile a pentirsi e a consegnarsi alla giustizia.

Al termine della messa, fuori dalla chiesa è stato letto un messaggio dagli amici della palestra Fit Active con la quale collaborava la vittima. "Il vuoto che hai lasciato tra le mura della nostra palestra è un silenzio assordante che nessun allenamento e nessuna musica potranno mai coprire", uno dei passaggi del messaggio. Dopo aver dedicato alcuni passaggi alla passione che metteva nel lavoro e all'amore per la moglie e per i figli da parte della vittima, nel messaggio è stata ribadita la richiesta di giustizia. "Oltre al dolore - hanno scritto gli amici della palestra prima del congedo davanti a moglie, parenti e autorità - oggi sentiamo una ingiustizia profonda. Quello che ti hanno fatto ci ha lasciato senza parole hanno distrutto una famiglia, una comunità intera e una felicità che era sotto gli occhi di tutti. Hanno colpito una persona bellissima che poteva dare ancora tanto e che non aiutava solo noi ma faceva del bene ovunque: in chiesa, tra la gente, con chiunque avesse bisogno. Aspettiamo giustizia e verità. Non possiamo permettere che l'omertà vinca sul ricordo della tua bellezza. Lo dobbiamo a te, alla tua famiglia e alla persona speciale che sei stata".