Omicidio Pavia, 16 enne accusato anche di tentato omicidio

Il giovane fermato con l'accusa di avere ucciso Gabriele Vaccaro, 25enne di Favara, in provincia di Agrigento, ora è accusato anche del tentato omicidio di uno dei due amici della vittima

Il ragazzo di 16 anni è accusato di aver ucciso la notte tra sabato e domenica a Pavia, Gabriele Vaccaro, 25 anni di Favara, provincia di Agrigento, è accusato anche di tentato omicidio nei confronti di uno dei due amici della vittima, ancora ricoverato al Policlinico San Matteo di Pavia. Il minorenne nato a Pavia, ma di origine egiziane, giovedì mattina verrà sentito all'istituto minorile Cesare Beccaria di Milano per l'udienza di convalida del fermo.

Si aggrava intanto la posizione dei quattro amici del 16enne fermato. Oltre a essere stati denunciati per omissione di soccorso, i 4 sono indagati anche per concorso in omicidio. Intanto si è saputo che dal video di una telecamera di sorveglianza presente nella zona, si vede la lite tra i due gruppi, durata circa 10 minuti, prima dello scontro. Un'immagine ritrae anche il 16enne che tira fuori l'arma, non ancora identificata.