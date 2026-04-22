Catanzaro, donna si getta da finestra con 3 figli

Una mamma e due bambini piccoli, uno di 4 anni e uno di 4 mesi, sono morti, mentre una bambina di 5 anni e mezzo è ricoverata in rianimazione, dopo che la donna si è gettata dalla finestra tenendo in braccio i suoi tre figli. La tragedia è avvenuta a Catanzaro, in via Zanotti Bianco. La donna si è gettata dal terzo piano dell'edificio in cui abitava. La bambina di 5 anni e mezzo, è ricoverata in gravi condizioni in rianimazione all'ospedale di Catanzaro. Le indagini sono condotte dalla squadra mobile di Catanzaro e coordinate dal pm Graziella. L'ipotesi ritenuta più probabile è l'omicidio-suicidio