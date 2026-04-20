Ascoli Piceno, barbiere ucciso a coltellate: un arresto

Niko Tacconi, barbiere 34enne, è stato ucciso con una coltellata all'addome al culmine di una lite nel quartiere Borgo Solestà ad Ascoli Piceno. I carabinieri hanno arrestato nella notte Emanuele Bellini, 54enne con alcuni piccoli precedenti penali. Il delitto è avvenuto nell'abitazione del presunto omicida ora rinchiuso nel carcere di Marino del Tronto. "Non l'ho incontrato ieri, perché sono tornata a casa alle 16. Ho sentito rumore da casa sua, ma siccome lo fa sempre non pensavo che si sarebbe potuto trattare di una tragedia simile", ha raccontato una vicina di casa di Bellini.
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