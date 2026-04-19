Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Bergamo, neonato lasciato nella Culla per la vita: sta bene

Cronaca

Un neonato è stato affidato domenica mattina alla “Culla per la vita” della Croce Rossa di Bergamo, nel quartiere Loreto. Il piccolo, trovato in buone condizioni di salute, è stato immediatamente trasferito all'ospedale Papa Giovanni XXIII dopo l'attivazione del sistema di allarme automatico. Accanto al bambino è stata trovata una lettera, scritta verosimilmente dalla madre. "Ti auguro una vita piena di gioia e di serenità - si legge - che in questo momento non ti possiamo dare. Ma sei stato tanto amato. Ti amo tanto".

Prossimi video

Sisma 2016, Norcia ha di nuovo il suo palazzo comunale

Cronaca

Pavia, 25enne ucciso a coltellate in un parcheggio

Cronaca

Spari in discoteca a Bisceglie, morto un 43enne

Cronaca

I titoli di Sky TG24 del 19 aprile, edizione delle 13

Cronaca

Ucciso in discoteca, era in atti dda su scontri tra clan

Cronaca

Violenza sessuale di gruppo a Palermo, tre condannati chiedono la revisione del processo

Cronaca