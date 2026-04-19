Bergamo, neonato lasciato nella Culla per la vita: sta bene

Un neonato è stato affidato domenica mattina alla “Culla per la vita” della Croce Rossa di Bergamo, nel quartiere Loreto. Il piccolo, trovato in buone condizioni di salute, è stato immediatamente trasferito all'ospedale Papa Giovanni XXIII dopo l'attivazione del sistema di allarme automatico. Accanto al bambino è stata trovata una lettera, scritta verosimilmente dalla madre. "Ti auguro una vita piena di gioia e di serenità - si legge - che in questo momento non ti possiamo dare. Ma sei stato tanto amato. Ti amo tanto".