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Molise, Salvini visita le zone colpite da frana

Cronaca

Il ministro dei Trasporti Matteo Salvini ha raggiunto in elicottero Petacciato, in Molise, per visitare le aree colpite da una frana. Ad accoglierlo il presidente della Regione Francesco Roberti e il consigliere Roberto Di Pardo.

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