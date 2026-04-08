Mugello, treno evacuato: a fuoco il locomotore a gasolio

L'incendio di un locomotore alimentato a gasolio ha causato l’evacuazione di un treno di pendolari sulla linea mono binario del Mugello, alla stazione ferroviaria di Dicomano (Firenze). Al momento non risultano feriti, l'incendio è partito dopo che il macchinista ha fermato a Dicomano il convoglio regionale Firenze-Borgo San Lorenzo via Pontassieve per un'avaria tecnica. Mentre il macchinista stava praticando delle operazioni per ovviare all'inconveniente ha cominciato a sprigionarsi del fumo e quindi le fiamme. Nel frattempo i passeggeri erano stati fatti scendere.