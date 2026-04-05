Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Crollo ponte sul Trigno, le ricerche dell'uomo disperso

Cronaca

Proseguono senza sosta le ricerche di Domenico Racanati, disperso dopo il crollo del ponte sul Trigno avvenuto tre giorni fa. A Montenero di Bisaccia vigili del fuoco con sommozzatori, squadre ordinarie e fluviali perlustrano sponde e fondali, cercando ogni traccia dell’uomo.

Prossimi video

I titoli di Sky TG24 del 5 aprile, ore 19

Cronaca

Turismo Pasqua, Napoli sold out con 400mila visitatori

Cronaca

Sestriere, Pasqua sulla neve per una stagione da record

Cronaca

Bologna, il Marconi tra scali in attenzione per carburanti

Cronaca

Maltempo centro-sud, un paese rischia di sprofondare

Cronaca

Esplosione in appartamento a Trieste, nessun ferito

Cronaca