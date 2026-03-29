Domenica delle Palme, appello del Papa: "Deponete le armi"

Papa Leone XIV ha aperto con un appello alla pace l’omelia della celebrazione liturgica in piazza San Pietro per la Domenica delle Palme. “Deponete le armi, ricordatevi che siete fratelli”, ha detto il pontefice. "Questo - ha aggiunto - è il nostro Dio: Gesù, Re della pace. Un Dio che rifiuta la guerra, che nessuno può usare per giustificare la guerra, che non ascolta la preghiera di chi fa la guerra". Prima della messa, una lunga processione guidata dal Papa ha attraversato la piazza davanti alle migliaia di fedeli presenti per l’appuntamento che apre la Settimana Santa.