Torino, 23enne rapina una disabile: arrestato

Il gip di Torino ha emesso un'ordinanza di custodia cautelare in carcere per rapina aggravata e lesioni a carico di un 23enne di origine marocchina, fermato il 16 marzo in piazza della Repubblica. L'uomo è accusato di aver aggredito l'11 marzo, insieme a un complice, una donna disabile di 47 anni e sua figlia 19enne in corso Romania, sottraendo alla vittima due catenine d'oro. Entrambi i sospettati risultano senza fissa dimora e già noti alle forze dell'ordine.