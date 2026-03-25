Monza, operazione antidroga: 13 misure cautelari in Brianza

Tredici persone sono state sottoposte a misura cautelare per un giro di spaccio in provincia di Monza: una in carcere, nove ai domiciliari e tre con obbligo di firma. Le indagini dei carabinieri di Seregno sono partite nel settembre del 2024 dall'arresto di una coppia a Giussano in possesso di 185 grammi di cocaina e 1.700 euro in contanti. Sequestrati in totale 23 chili di droga e 65mila euro.
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