Incidente sul lavoro al porto di Pozzuoli: tre feriti

Un operaio è rimasto gravemente ferito e altri due in modo lieve nel porto di Pozzuoli dopo che una catena metallica si è sganciata durante l'installazione di una rampa di accesso al pontone galleggiante. Il ferito grave è stato trasportato in ospedale in ambulanza. L'area è stata chiusa e sul posto sono intervenute la Capitaneria di Porto e le forze dell'ordine.