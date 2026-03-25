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Docente accoltellata da studente a Bergamo, è grave

Cronaca

Una docente di 57 anni è stata accoltellata da uno studente di 13 anni fuori da una scuola a Trescore Balneario, in provincia di Bergamo. La donna è stata trasportata in elicottero all’ospedale Papa Giovanni XXIII in gravi condizioni, mentre i carabinieri stanno indagando sull'accaduto.

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