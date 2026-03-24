Sorelle investite a Napoli, il video dell'incidente mortale

Le immagini in cui sono rimaste vittime le due amiche di nazionalità ucraina di 52 e 57 anni a Napoli la sera del 22 marzo, investite da un 34enne in corso Garibaldi, che era alla guida sotto l'effetto di alcol

Le due sorelle travolte e uccise a Napoli in corso Garibaldi. Nel video dell'incidente mortale, che vi mostriamo solo parzialmente, si vedono le due donne, mentre attraversano la strada pochi istanti prima dell'impatto. Alla guida un 34enne al quale già in passato era stata ritirata la patente e che è risultato positivo all’alcol ed è ora ai domiciliari.