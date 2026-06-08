Due persone cadono nell'Adda, morto un 67enne nel Milanese

Due persone sono cadute nel fiume Adda a Cassano d’Adda, nel Milanese. L'allarme è scattato nel primo pomeriggio. La più giovane, una ragazza di 18 anni, è riuscita a salvarsi aggrappandosi ad alcuni rovi su una roccia, mentre l'altra non è più riemersa. Si tratta di un uomo di 67 anni: il suo corpo è stato individuato dai soccorritori circa 600 metri più a valle rispetto al punto in cui era stato visto scomparire. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco con squadre da Milano, Bergamo e Treviglio, i sommozzatori e l'elicottero Drago del reparto volo Lombardia.
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