Roma, palazzina crolla dopo esplosione: due feriti

Un'esplosione causata da una bombola di gpl ha fatto crollare una palazzina nel quartiere romano di Piana del Sole. Due coniugi, rispettivamente di 86 e 84 anni, sono stati trasportati in codice rosso in ospedale. Dopo la deflagrazione, settanta persone sono state evacuate dagli stabili adiacenti, dichiarati inagibili dai vigili del fuoco.
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