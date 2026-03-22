Roma, palazzina crolla dopo esplosione: due feriti

Un'esplosione causata da una bombola di gpl ha fatto crollare una palazzina nel quartiere romano di Piana del Sole. Due coniugi, rispettivamente di 86 e 84 anni, sono stati trasportati in codice rosso in ospedale. Dopo la deflagrazione, settanta persone sono state evacuate dagli stabili adiacenti, dichiarati inagibili dai vigili del fuoco.